وفد من «النواب» يزور أسوان للنهوض بمقومات الزراعة وحل مشكلات الري

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفدا من لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، الذي بدأ زيارة إلى محافظة أسوان اليوم، للوقوف على المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والري، ومتابعة خطة الوزارات المختلفة للنهوض بمقومات الزراعة في المحافظة، باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية.

مشكلات قطاع الزراعة

وحرص المحافظ على استقبال أعضاء الوفد البرلماني والترحيب بهم فور وصولهم إلى مطار أسوان الدولي، على أن يتم تنظيم لقاء مع أعضاء الوفد في وقت لاحق لاستعراض المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والري بالمحافظة، وبحث المعوقات التي تواجه خطة التنمية بها.

من جانبه، قال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنّ لجنة الزراعة تحرص دائما على تقديم الدعم لقطاع الزراعة والري، وتذليل أي عقبات تواجه خطط التنمية والتطوير بالتنسيق مع الجهات الحكومية، تماشيا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى جاهدا للقضاء على المشكلات بمختلف القطاعات، عن طريق حلول جذرية من خلال المشروعات القومية الضخمة، والتي يحظى قطاع الزراعة والري بجزء كبير منها، مثل مشروعات استصلاح الأراضي وتبطين الترع، إضافة الى مشروع حياه كريمة الذي يستهدف تطوير الريف المصرى بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه.

وأضاف الحصري: «تحظى محافظة أسوان باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية، على مختلف المستويات والقطاعات، ما كان واضحا خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أسوان مؤخرا وافتتاحه عدد من المشروعات القومية بالصعيد»، متابعا: «دورنا يتمثل في بحث أي مشكلات تتعلق بالزراعة والري، والتي قد تعرقل مخططات التنمية، والتوصل إلى حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية».

ومن المقرر أن يتفقد الوفد البرلماني خلال زيارته إلى أسوان، زراعة القصب بالشتل، ومصنع كوم امبو للسكر، وفرع الشركة الزراعية المصرية التابعة للبنك الزراعي بكوم امبو، إضافة إلى عقد لقاء مع المزارعين والتنفيذيين بالمحافظة للاستماع إلى المشكلات، ومن المقرر أن يزور الوفد شركة كيما للأسمدة للوقوف على أوضاعه.

الوفد البرلماني

ويشارك في الزيارة، صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، محمد محمود عبدالقوي، أمين سر اللجنة، والنواب، مجدي ملك، عامر الشوربجي، حسن عبدالوهاب، أسامة فتحي، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، إضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.