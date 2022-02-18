«تصديري الصناعات الهندسية»: قادرون على تحقيق خطة الـ100 مليار دولار

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري، إن الصادرات الهندسية حققت أرقامًا قياسية وتاريخية، خلال 2021، حيث قفزت بنسبة 47% لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بـ 2.2 مليار دولار لعام2020.

وأكد خلال احتفالية أقامها المجلس لتسليم جوائز الشركات المتميزة في التصدير، أنّ المصدرين يدعمون اتجاه الدولة لخلق مجتمع تصديري يجمع المُصدرين في كافة المجالات الهندسية، وشركات من أحجام مختلفة لخلق منافسة بين الشركات على زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق الجديدة.

تقسيم الشركات

وأشار إلى أنه تم تقسيم الشركات إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة بجانب فئة الشركات العالمية والشركات التي تعمل في المناطق الحرة والشركات التي لها أكبر عدد من الأسواق، كما تم تخصيص جائزة خاصة لأكبر مُصدر في السوق الإفريقي وجائزة تصدير المنتج الأكثر ابتكارا، وجائزة تصدير منتج صديق للبيئة أو المنتج الذي يحافظ على سلامة البيئة.

تكريم الشركات المساهمة في زيادة حجم الصادرات

وأوضح «الصياد»، خلال كلمته أنّ جوائز التميز في التصدير الهندسي، تهدف لتكريم الشركات التي ساهمت في زيادة حجم صادرات القطاع الهندسي والصادرات المصرية بوجه عام في ظل ظروف صعبة للغاية والتي يمر بها العالم ومنها وباء كورونا وارتفاع أسعار الشحن ونقص الخامات واضطراب عام في سلسلة الإمداد العالمية.

وأوضح، أن مصر لديها فرصة فريدة من نوعها لمضاعفة الصادرات وبلوغ حلم المائة مليار دولار وهو هدف يمكن تحقيقه وخاصةً أنّ المنافس الرئيسي في المنطقة وهو دولة الصين لم يعد مُهتما بأن يكون مصنع العالم، إضافة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الصين غير منافسة سعرياً في الفترة القادمة جراء تضاعف سعر الشحن البحري وارتفاع معدلات التلوث إلى نسب خطيرة وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة وقصور شديد في الطاقة، ما يدفع الكثير من المصانع إلى العمل بنصف طاقتها الإنتاجية.