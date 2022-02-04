«النحراوي»: الصادرات المصرية تضاعفت خلال 2022 بسبب خطط التسويق الطموحة

كشفت الدكتورة مي النحراوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الأسبق، أن آليات التسويق أصبحت أحد أهم آليات نجاح الاقتصاديات بالعالم، مطالبة بضرورة وضع تشريعات تتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري مستقبلاً، مشيرة إلي أن مصر لديها إمكانيات تسويقية ومسوقين علي أعلي مستوي.

المجالس التصديرية تنتهج خطط تسويقية غير نمطية

وأشارت «النحراوي»، إلى أنّ المجالس التصديرية بمصر تنتهج خططا تسويقية غير نمطية ساهمت بشكل لافت في زياده الصادرات المصرية بالقطاعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج، ومواد البناء، مؤكدة بأن 2022 سيشهد تطور قوي للصادرات المصرية ومضاعفة الأرقام التي حققت خلال 2021 بسبب الخطط التسويقية الطموحة للمجالس التصديرية، منوهة بأن المستقبل في التسويق وخططه وآليات التعامل معها.

خطة قومية وأسس جديدة للتسويق

وطالبت النحراوي، بتبني خطة قومية ووضع أسس جديدة للتسويق وفق رؤية حكومية، مع فتح الباب أمام الشركات وتعديل التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية وغيرها لتتناسب مع المستقبل القريب، مؤكدة أنّ التحول الرقمي بمصر يساهم بصورة قوية في مثل تلك الأمور.

صادرات مصر للاتحاد الأوروبي

وكان جهاز التمثيل التجاري ومجلس شئون السلك التجاري بوزارة الصناعة، أعلن أن حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي في عام 2020 بلغ 5.8 مليار دولار، وفي عام 2021 بلغ حجم الصادرات 9 مليارات دولار، بنسبة زيادة وصلت لـ56%.

صادرات مصر إلى الولايات المتحدة

فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، في عام 2020، ما قيمته 1.6 مليار دولار، وفي عام 2021، تم تصدير منتجات بقيمة 2.5 مليار دولار، بنسبة زيادة 50%، وبالنسبة للمجموعة الأفريقية، بما فيها الدول العربية، بلغ حجم الصادرات المصرية عام 2020 3.8 مليار دولار، وفي عام 2021 تم تصدير منتجات بقيمة 4.5 مليار دولار.