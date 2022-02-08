«الزراعة»: تطبيق جميع الاشتراطات الدولية على الصادرات المصرية للخارج

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، وفدا من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث سبل دعم التبادل التجاري في مجال الصادرات الزراعية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

ويأتي هذا اللقاء نتيجة المباحثات التي أجراها القصير في الرياض مع نظيره السعودي الأسبوع الماضي، وتوجيه الدعوة لوفد فني سعودي لزيارة مصر والإطلاع على المنظومة التصديرية الحديثة ومنظومة تكويد المزارع والكيانات التصديرية التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري من أجل إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة.

الوفد السعودي يطلع على الإجراءات المتبعة بمجال سلامة الغذاء

وقال القصير، إن الوفد السعودي اطلع على الإجراءات والتطور الذي تشهده مصر حاليا في مجال سلامة الغذاء والحجر الزراعي وإجراءات الرقابة والتتبع، وكذلك الصحة النباتية.

وقال القصير، إنه تم تقديم شرح تفصيلي للمنظومة المصرية الحديثة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المصدرة، التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، وكذلك عرض النتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لكافة دول الاتحاد الأوروبي، ومعظم دول العالم التي تتميز بأحدث الأنظمة الرقابية في مجال سلامة الغذاء والصحة النباتية مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلاند والصين وأمريكا وكندا.

كما استعرض وزير الزراعة أمام الوفد السعودي، جهود الدولة المصرية في قطاع الزراعة وسلامة الغذاء، وأكد أنه يتم تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الدولية على الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

تطور جودة المنتجات المصرية

‏وأكد رئيس الوفد السعودي، أنه اطلع على التطور الذي شهدته مصر في مجال الصحة النباتية والحجر الزراعي، مضيفا أن هناك تطورا كبيرا في جودة المنتجات المصرية بالسوق السعودية، ‏وأعرب الوفد عن تطلعه لزيادة التعاون بين مصر والسعودية في مجال الصادرات الزراعية بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

‏والتقى أعضاء الوفد السعودي، رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية الذي شرح لهم الإجراءات التي تتخذها الهيئة لفحص جميع المنتجات الزراعية المصرية سواء للسوق المحلي أو التصدير.

كما أجرى الوفد عدة زيارات ميدانية على مدار يومين متتاليين لعدد من المزارع والمحطات التصديرية المعتمدة من الحجر الزراعي المصري والمتخصصة في تصدير الخضروات والفواكه الطازجة، وذلك للاطلاع على منظومة التكويد وخطوات تطبيق هذة المنظومة على أرض الواقع.