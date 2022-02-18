«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي جلال دويدار

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق والأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة، الذي وافته المنيه صباح اليوم.

وتتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساه لأسرة الكاتب الصحفي، جلال دويدار ولأسرة أخبار اليوم والأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته، وأن يلهم أله وذويه الصبر والسلوان.