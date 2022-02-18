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«الأعلى للإعلام» ينعى الكاتب الصحفي جلال دويدار

كتب:

أحمد البهنساوى
03:01 م | الجمعة 18 فبراير 2022
الأعلى للإعلام ينعي جلال دويدار

الأعلى للإعلام ينعي جلال دويدار

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر 86 عامًا.

الأعلى للإعلام يدعو لجلال دويدار

وتقدم المجلس الأعلى للإعلام بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الراحل كان صاحب مسيرة حافلة 

وقال المجلس في بيان إن الفقيد كان مثالا يحتذى به في العمل والاجتهاد، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسؤولية، على مدار مسيرته المهنية.

وأضاف أن الراحل كان صاحب سيرة ومسيرة مهنية حافلة وتتلمذ على يده أجيال من الصحفيين.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.