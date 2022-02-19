نوة الشمس الصغيرة تضرب دمياط اليوم.. وتوقف أعمال الصيد لمدة 4 أيام

تضرب نوة الشمس الصغيرة، دمياط اليوم، لتفرض بياتًا شتويًا على صيادي مدينة عزبة البرج شمال المحافظة، وذلك لمدة 4 أيام متواصلة من المقرر معها غلق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج.

وقال حمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج، إنَّ حالة الطقس السيئ والعواصف الشديدة وسقوط الأمطار الغزيرة، بسبب مرور البلاد بنوة الشمس الصغيرة التي تستمر لمدة 4 أيام، تتوقف أعمال الصيد خلالها.

غلق بوغاز الصيد بعزبة البرج اليوم السبت

وأوضح «الغرباوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه سيجرى غلق بوغاز عزبة البرج بداية من اليوم السبت وستتوقف مراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

وأضاف أنَّ بوغاز عزبة البرج يوجد به 2800 مركب صيد من بينها 1000 مركب ترخيص من مكتب مصايد عزبة البرج، والباقي من مكاتب أخرى بإجمالي 14 ألف صياد ستضطر للبقاء في منازلهم لحين انتهاء النوة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يشهد اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتسقط الأمطار الرعدية الليلة غربًا وتمتد غدًا لتشمل القاهرة والمحافظات.

وكشف بيان لهيئة الأرصاد تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، على أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية، وتتوقع أنَّ تصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال حالة الطقس اليوم وتتقدم لتؤثر على مصر الوسطى والقاهرة والدلتا ليلًا.

حالة الطقس في مصر اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية نشاط الرياح خلال توقعات حالة الطقس اليوم السبت على القاهرة والإسكندرية والسواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء والصعيد.

وتشهد حالة الطقس في مصر خلال اليوم سقوط أمطار متنوعة في شدتها على مختلف أنحاء الجمهورية.

ويُتوقع أن تكون حالة الطقس باردة نهارًا في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس معتدلاً على شمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارًا.