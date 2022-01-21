غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد لليوم الثالث بسبب الفيضة الكبرى

تعرضت محافظة دمياط، اليوم، لموجة من الطقس السيئ والعواصف الشديدة، طالت مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، مائلا للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

خليل: غلق بوغاز عزبة البرج لليوم الثالث

وقال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج منذ ثلاثة أيام، وتوقفت المراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار، بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر.

وأكد «خليل»، على أن غلق البوغاز منذ ثلاثة أيام، بسبب مرور البلاد بنوة الفيضة الكبرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدم الاستقرار بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

انتظام حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط

وفى سياق متصل انتظمت حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط، ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، واستقبل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41863 طنا، تشمل: 13130 طن فوسفات و1500 طن كسب صويا، و15000 طن ملح و5250 طن يوريا و6983 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60801 طنا، تشمل: 29000 طن ذرة و8277 طن خردة و11859 طن حديد و7212 طن قمح و4453 طن ابلاكاش، ينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 864 حاوية مكافئة، تشمل: خضروات (بطاطس وطماطم وبطاطا وبصل أخضر وباذنجان وبقدونس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبردقوش وقطن وكركديه وينسون وبرسيم وليمون وكتان وبصل وزيتون وقرع عسل)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح ويوسفي ورمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية ولبنان وأمريكا وفيتنام وسلوفينيا والصين وهونج كونج وهولندا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا والهند وإنجلترا وسنغافورة.