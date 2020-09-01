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حملة مكبرة على مراكب ولانشات الصيد بالقناطر الخيرية

كتب:

حسن صالح
06:49 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
مراكب نيلية

مراكب نيلية

شنت الإدارة العامه للمسطحات بالقناطر الخيرية، حمله مكبرة، اليوم، إستهدفت مراكب الصيد ولانشات النزهة بنهر النيل، لمراجعة تراخيص مزاولة المهنه وإجراءات السلامة، فضلاً عن فحص العوادم وتحرير محاضر للمخالفين.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، بقيام الإدارة العامة للمسطحات بقيادة العميد ياسر منصور بحملة إستهدفت فحص المراكب واللانشات النيلية، أسفرت عن فحص 12 مركبًا للصيد وتبين أن تراخيصها سارية  وجرى الإطمئنان على إجراءات السلامة المهنية، كما  فحصت الحملة 8 لانشات نزهة تبين أن تراخيصها سارية ومطابقه للقانون.

وفى مجال البيئة، فحصت الحملة عوادم 56 سيارة رسبت منها 5 سيارات بنزين و17 سيارة سولار، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين.

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