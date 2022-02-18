الجزائر: صرف منحة بطالة 100 يورو لكل الشباب العاطل من مارس المقبل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر يوسف شرفة، البدء في صرف منحة البطالة اعتبارا من شهر مارس المقبل، لكل الشباب ممن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 20 عاما، حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة سواء في مؤسسة حكومية أو خاصة.

وأوضح شرفة، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الاستفادة من منحة البطالة تخص كل الشباب العاطل عن العمل في الجزائر دون تمييز؛ سواء حاملي الشهادات أو غيرهم.

منصة رقمية للتواصل مع الشباب العاطل بالجزائر

وأضاف أنه سيجري إطلاق منصة رقمية يوم 25 فبراير الجاري، للتواصل مع الشباب العاطل والمسجل في وكالات التشغيل على مستوى الولايات الجزائرية، لتحديد مواعيد إيداع الملفات واستلام المنحة.

تعليق الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية

كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، تخصيص إعانات للشباب العاطل عن العمل بقيمة تصل إلى نحو 100 يورو شهريا، وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.