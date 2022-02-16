البرلمان العربي يشيد بالمسيرة التنموية في الجزائر: تحقق تطلعات شعبها

قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، إنّ الجمهورية الجزائرية بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، شهدت مسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، ما عزّز موقعها الحيوي في الوطن العربي، والتي تأتي في إطار بناء جزائر جديدة قوية آمنة، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من آمال وتطلعات.

دعم العمل العربي المشترك

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، السفير حميد شبيرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، حيث قدّم له التهاني بمناسبة تعيينه، كما تناول اللقاء دعم العمل العربي المشترك والمواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وأعرب صاحب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لنجاح القمة العربية المرتقبة التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية، باعتبارها قمة جامعة شاملة تعزز مسيرة العمل العربي المشترك نحو التكامل والتعاضد وضمانة أمن واستقرار المنطقة.

خدمة قضايا المنطقة العربية

ومن جانبه، أشاد سفير جمهورية الجزائر لدى القاهرة، بالدور الكبير الذي يبذله البرلمان العربي في دعم القضايا العربية ومساندة الأشقاء والدفاع عن قضايا المنطقة، والتفاعل معها بشكل واضح، من خلال التفاعل مع شواغل الرأي العام العربي والانفتاح على البرلمانات الدولية والإقليمية بهدف خدمة قضايا المنطقة العربية.