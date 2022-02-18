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السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الأوروبي

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محمد أبوعمرة
08:31 م | الجمعة 18 فبراير 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ «ميتسولا» على توليها منصبها الجديد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الأوروبي، في ضوء أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، أخذاً في الاعتبار تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة، خاصةً ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

رئيسة البرلمان الأوروبي: حريصون على تعزيز الشراكة مع مصر

من جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي على تقديرها للعلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين، وحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذا دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التشاور المستمر بشأن أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي.

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بقلم محمد أبوعمرة