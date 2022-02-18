السيسي يلتقط صورة تذكارية مع زعماء إفريقيا والعالم على هامش قمة بروكسل

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة مع عدد رؤساء 5 دول إفريقية حصلوا على حق الوصول إلى تكنولوجيا تصنع لقاحات الحمض النووي «المرسال»، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل.