مشروبات سحرية لعلاج نزلات البرد في فترة قصيرة.. أبرزها الجوافة

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، فتقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة تساهم في نزلات البرد التي تؤرق الكثير من الناس عند الإصابة بها وتعيقهم عن ممارسة عملهم وحياتهم اليومية بشكل طبيعي.

ويلجأ العديد من الأشخاص إلى زيارة الأطباء للتعافي من نزلات البرد سريعا؛ خاصة في تلك الفترة التي تتشابه فيها نزلات البرد مع المتحور الجديد أوميكرون.

مشروبات تساعدك في التعافي من نزلات البرد

وهناك بعض الطرق التي تساعد الشخص في التعافي من نزلات البرد سريعا، وفقا لما قدمه موقع healtline، مشيرا إلى أن المشروبات تعد علاجا سحريا للوقاية من نزلات البرد والتعافي منها في فترة قصيرة، وهي:

الشاي بالكركم

من المشروبات السحرية التي تساعد في التعافي من نزلات البرد وفق ما ذكر موقع healtline، وهو عبارة عن حبهان، وعليه زنجبيل طازج وقطعة صغيرة من القرفة في الماء، وقليل من الكركم، وكيس من الشاي.

ويترك المزيج ليغلي لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، ويشرب دافئا.

الشاي الأخضر

وذكر الموقع الطبي، أن الشاي الأخضر يعد من أفضل المشروبات لعلاج نزلات البرد والتخفيف من التهاب الحلق، بالإضافة إلى الزنجبيل الذي يعد من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، كما أن الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة في العلاج.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف حتة طبيب الفيروسات والأوبئة، في حديثه للوطن، أن هناك بعض المشروبات التي تساعد في علاج نزلات البرد مثل عصير الليمون لاحتوائه على الحمضيات، وأيضا عصير الجوافة فهو من المشروبات التي تساعد على الشفاء سريعًا.

وقال حتة، إن مشروب الليمون بالزعتر مهم في علاج نزلات البرد، وذلك لأنه يعتبر مضادا حيويا قويا، كما يحتوي على فيتامين سي المضاد للأكسدة والمقوي للخلايا المناعية، وبمادة الثيمول (Thymol) التي تساعد على قتل البكتيريا والفطريات الموجودة في الحلق أو الجهاز التنفسي، لافتا إلى أن العسل بالليمون يعد مشروبا مضادا للجراثيم والفيروسات، وعصير البرتقال أيضا لأنه يحتوي على فيتامين سي.