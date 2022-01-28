لو مسافر في الطقس السيئ.. إرشادات مهمة للوقاية من نزلات البرد

يضطر العديد من الأشخاص، للسفر في الوقت الحالي، بالتزامن مع الطقس السيئ على كثير من مناطق الجمهورية، وشدة البرودة التي تجتاح الأنحاء كافة، ما يعرضهم إلى نزلات البرد، وخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحرصا على سلامة المواطنين، تواصل «الوطن» مع طبيب الفيروسات والأوبئة الدكتور شريف حتة، الذي قدم عدة نصائح يمكن اتباعها عند السفر، في ظل موجات الطقس السيئة، للوقاية من نزلات البرد و«كوفيد 19».

نصائح للوقاية من نزلات البرد عند السفر في الطقس السيئ

- يجب عليك ارتداء الكمامة، تغطية الفم والأنف بإحكام مع تجنب لمسها، والحرص على غسل اليدين دائما بالماء والصابون في كل محطة تقف بها.

- احرص أيضا، على تناول المشروبات الساخنة، التي تعطي شعورا بالدفء.

- احرص قبل الخروج للسفر، على ارتداء الملابس الثقيلة والجاكت أو البالطو ضد المياه، لحماية نفسك عند سقوط الأمطار، بالإضافة إلى الجوارب الثقيلة والقفازات السميكة وغطاء للأذنين.

- إذا كنت مسافر بسيارتك الخاصة، عليك السير بهدوء، وتجنب السرعة تماما، خاصة في ظل احتمالات سقوط الأمطار أو وجود شبورة أو رياح شديدة.

لا تفرط في الحركة ولا تثبت على وضعية جلوس

تجنب تماما الإكثار في الحركة واجلس على مقعدك أثناء السفر حتى لا يتأذى القلب بشكل كبير، لأن الطقس يتسبب في زيادة ضغط الدم، خاصة بالنسبة لكبار السن، وإذا كنت تجلس أثناء رحلة السفر لفترة طويلة يجب عليك تحريك جسدك كل فترة وتغير وضعية جلوسك.

ومن ضمن الإرشادات العامة، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، الحرص بشكل دائم في تلك الفترة على تناول الأطعمة والفاكهة الغنية بالفيتامينات خاصةً بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون، كما ينصح بالإكثار من شرب الماء.

مناشدات الأرصاد الجوية

تناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بمتابعة حالة الطقس بشكل دوري، لمعرفة الأحوال الجوية وتفاصيل حالة الطقس، واتخاذ المواطنين حذرهم للظواهر الجوية وخلافه، إذ يجب الالتزام بقراءة النشرة الجوية قبل السفر، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة.