هل انتشار سلالة «أوميكرون» يساعد في الوصول إلى مناعة القطيع.. طبيب يوضح

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مناعة القطيع تتحقق عندما تكون مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع، ما يجعل انتقال المرض من شخص لآخر صعب الحدوث.

وأضاف بدران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلما كان المرض معديًا أكثر، زادت نسبة مناعة القطيع في الحصبة مثلاً مرض مُعْدٍ جدًا. وأن 94% من السكان يجب أن تكون لديهم مناعة لقطع سلسلة انتقال العدوى.

هناك عدد من الطرق لتحقيق مناعة القطيع

وأشار «بدران» إلى أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تحقيق مناعة القطيع، منها ما هو طبيعي ويتحقق ذلك عندما يكون عدد المتعافين من العدوى من السكان كافياً مثل العدوى بالمتحور الجديد «أوميكرون» حيث إنهم يطورون أجسامًا مضادة واقية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومنها ما يتحقق من خلال التطعيم حيث إنه يمكن الوصول لمناعة القطيع أيضًا عندما يتلقى عدد كافٍ من المواطنين في مجتمع ما اللقاح المضاد للمرض، حيث إن ذلك اللقاح يساعدهم في تكوين أجسام مضادة واقية من العدوى في المستقبل.

يجب الحرص على أخذ اللقاح الخاص بـ كورونا

وأوضح «بدران» أنه اللقاح لا يحد من الإصابة بالفيروس ولكن يعمل على تقليل فرص الإصابة، بجانب أنه يعمل على تخفيف الأعراض الناتجة عن الإصابة، كما أكد أنه لا بد من الحرص على أخذ كل من جرعات اللقاح، لأنه يعمل على زيادة قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس وسلالاته الجديدة.

وقال: «يأتي ذلك عن طريق زيادة عدد الأجسام المضادة في الجهاز المناعي، كما أشار إلى أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية وذلك لما لها من فائدة في تقليل فرص الإصابة بالفيروس ومن أهم تلك الإجراءات الالتزام بارتداء الكمامة، والمداومة على غسل اليدين، تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع».