نشوى مصطفى تدعم كريم الحسيني بعد تحويل سيارته لمشروع مشروبات

دعمت الفنانة نشوى مصطفى الفنان كريم الحسيني بعد تحويل سيارته إلى مشروع مشروبات على الطريق.

وكتبت نشوى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ده الزميل المحترم الفنان المبدع من وهو طفل، ومين ينسى دوره في فيلم الجراج كان عامل دور الطفل المصاب بشلل الأطفال واللي بيساعد أمه في المصاريف».

وأضافت «المحترم ده الراجل الجدع الفنان الكبير بيشتغل على عربية قهوة المحترم ده درس 4 سنين تمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، مش عيب ده منتهى الرجولة، بس أنا أعرف إحساس الفنان اللي بحق وحقيقي لما موهبته تتعطل ومايلاقيش فرصة فيها عدالة».

واختتمت نشوى قائلة: «أرجل الناس يا كريم والله، ربنا مايحوجك أبداً وربنا يرزقك الفرصة اللي تستاهلها موهبتك فى الفن».

وانهالت تعليقات الجمهور بدعم الفنان كريم الحسيني، متمنين له نجاح مشروعه، مؤكدين أن «الشغل الحلال ليس عيب».

معلومات عن كريم الحسيني

كريم الحسيني من مواليد 9 فبراير عام 1984، بدأ التمثيل منذ الصغر في عدد من الأفلام السينمائية، منها: «المولد، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، سمع هس»، وشارك بعد أن أصبح شابا في العديد من الأعمال الدرامية منها «ناصر، حقي برقبتي، نص أنا نص هو، طوق نجاة».

وحل كريم الحسيني في عيد الحب منذ أيام ضيفا على برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة cbc بصحبة زوجته وأبنائه، وتحدث خلال اللقاء عن بداياته في الفن والأعمال الفنية التي شارك فيها في صغره وكيف كان أحد نجوم الأطفال وقتها وشارك مع العديد من نجوم الفن الكبار، كما تطرق لقصة حبه وارتباطه من زوجته والصعوبات التي واجهتهم في الحياة وكيف استطاعوا التغلب عليها.