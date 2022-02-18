الفنان كريم الحسيني يبيع مشروبات ساخنة على سيارة متنقلة: الشغل مش عيب «فيديو»

أعلن الفنان كريم الحسيني، عن إقامته لمشروع تجاري جديد بعيدًا عن مجال الفن، خاص بإعداد المشروبات الساخنة من خلال سيارة متنقلة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن سعادته لاتجاهه لهذا الأمر.

ونشر كريم الحسيني، عبر حسابه على موقع فيس بوك، مقطع فيديو وهو يحضر أحد المشروبات الساخنة، معلقًا على الفيديو بقوله: «مشروعي الجديد، الشغل مش عيب، حلمك ملوش تاريخ صلاحية».

فنانون يدعمون مشروع كريم الحسيني: من ضهر راجل

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة كريم الحسيني بمشروعه الجديد، من بينهم الفنان إيهاب فهمي بقوله: رجل من ضهر رجل يا ابن الأصول، وقال الفنان عمر عبدالعزيز: والله جامد يا كوكي ومبروك يا حبيبي.

كريم الحسيني بدأ التمثيل وهو في سن صغيرة

وشارك كريم الحسيني مؤخرًا، في أحداث مسرحية زقاق المدق للأديب العالمي نجيب محفوظ مع دنيا عبدالعزيز، ونهال عنبر، وبثينة رشوان وأحمد صادق.

بدأ كريم الحسيني، التمثيل وهو طفل صغير من خلال مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية، أبرزها شمس الزناتي، والمولد مع عادل إمام، والجراج مع نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي، و«سمع هس» مع ليلى علوي وممدوح عبدالعليم، كما شارك في مراهقته في فيلم «معالي الوزير» مع أحمد زكي ولبلبة، و«النعامة والطاوس» مع مصطفى شعبان وبسمة.

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل «الوتد» مع هدى سلطان ويوسف شعبان وفادية عبدالغني، و«عباسية واحد» مع نجاح الموجي وحسن حسني، و«أين قلبي» و«ملك روحي» مع يسرا، و«فارس بلا جواد» مع محمد صبحي، و«مذكرات زوج معاصر» مع أشرف عبدالباقي وروجينا وبسمة، و«الست أصيلة» مع فيفي عبده، و«لا أحد ينام في الإسكندرية» مع مادلين طبر، و«غريب الدار» مع طارق لطفي، و«حكايات المدندش» مع توفيق عبدالحميد، و«عرفة البحر» مع نور الشريف.