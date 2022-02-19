معلومات عن الفنان كريم الحسيني بعد تحويل سيارته لمشروع مشروبات

فاجئ الفنان كريم الحسيني، جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني، بتحويل سيارته لمشروع تجاري، إعداد المشروبات الساخنة على الطريق، بجانب عمله في المجال الفني، إذ أعلن ذلك، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق كريم الحسيني قائلا: «مشروعي الجديد، الشغل مش عيب، حلمك ملوش تاريخ صلاحية».

أبرز أعمال كريم الحسيني

ونستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن الفنان كريم الحسيني، وأبرز الأعمال التي شارك بها خلال مشوارة الفني:

- بدأ كريم الحسيني مشواره الفني، منذ أن كان عمره خمس سنوات، إذ أدى دور الأسد الصغير في كارتون «سيمبا» بصوته.

- شارك كريم الحسيني، في 101 عمل مدبلج، أبرزها ماوكلي، وسندباد، وزورو وسلاحف النينجا، «حازوقة» في «تنانين»، و«زورو» و«سبايدرمان».

- كريم من مواليد 9 فبراير 1984

- بدأ التمثيل منذ الصغر في عدد من الأفلام السينمائية أبرزها المولد، شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، سمع هس.

مشاركات كريم الحسيني شابا

- بعد أن أصبح شابا، بتعد قليلا عن السينما، وأعطى كل تركيزك في الدراما التلفزيونية، من أبرز الأعمال التي شارك فيها «ناصر، حقي برقبتي، نص أنا نص هو، طوق نجاة»

- كان كريم، محظوظا لوقوفه منذ الصغر أمام كبار نجوم الفن، أبرزهم الفنان عادل إمام، الذي شارك معه في عملين، هما «شمس الزناتي، والمولد»، كما كان له الحظ أن يمثل أمام الفنان الراحل أحمد ذكي، خلال فيلم «معالي الوزير».

- وشارك كريم مؤخرا، في العرض المسرحي «زقاق المدق»، من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم: «دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، أمل رزق، نهال عنبر»، وغيرهم من الفنانين، والعمل المسرحي تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وباشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وحقق العمل نجاح كبير وأقبال جماهيري طوال فترة عرضه.