شوقي: قرار أداء الامتحان ورقيا أو إلكترونيا يعود للوزارة وليس للطالب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك مجموعة من التعليمات جرى تعميمها على مديري الإدارات والمديريات التعليمية، لمواجهة ظاهرة التنمر في المجتمع، وكذلك العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور وضوابط دخول وخروج الطلاب من وإلى المدارس، موضحًا: «الوزارة تحاول إعادة الضوابط للمؤسسات التعليمية لتصبح مكانًا آمنًا للطلاب، وهو ما سيظهر بعد التعليمات التي عممتها الوزارة مؤخرًا».

التابلت وظيفته توفير المعرفة الرقمية للطلاب

وأوضح «شوقي» في تصريحات تليفزيونية، أن التابلت يعد عنصرًا أساسيًا للتعلم في المرحلة الثانوية، ووظيفته أن يتيح للطلاب الوصول للمحتوى الرقمي المتاح للتعلم، موضحًا أن استخدام التابلت من عدمه في الامتحانات هو قرار للوزارة فقط ولا يعني الطالب أو ولي الأمر، خاصة وأن التابلت مجرد أداة تساعد على التعلم والوصول للمعلومات.

وأشار وزير إلى أن هناك مصانع تابعة لشركة سامسونج بمصر جرى التعاقد معها لتصنيع التابلت، وأن المجموعة المقرر إنتاجها في سبتمبر ستكون مصنعة في مصر، مطالبًا الطلاب بالحفاظ على التابلت واستخدامه في تحقيق الهدف المنشود منه، والتحضير جيدًا لمخرجات التعلم وليس للامتحان فقط.

قرار الامتحان يرجع للوزارة فقط

وأضاف «شوقي»: «الامتحان لو إلكتروني أو شفوي مش هيفرق مع الطالب، لكن تحويله إلى إلكتروني من عدمه هو أمر يرجع للوزارة وفقا لأمورها الفنية والإدارية، والجدل المثار حول هذه النقطة هدفه أشياء أخرى غير التعلم».

وأردف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لديها خبرة كبيرة في مواجهة أزمة فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن العالم اتجه لتخفيف القيود حول الإجراءات الاحترازية، وظهر ذلك في أمريكا وإنجلترا وهولندا، وأن هناك اتجاهًا عامًا لتحسين الأوضاع والحد من الإنزعاج من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن الصحة أخطرت الوزارة بتقليل مدة الإغلاق من 14 يومًا إلى 7 أيام وهو ما يؤكد استقرار الأوضاع الحالية.