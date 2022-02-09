طارق شوقي: الطالب يستطيع تقييم نفسه من خلال الجمل البسيطة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إن من أهداف نظام التعليم الجديد، أن يكون التلميذ لديه القدرة على تقييم نفسه، موضحا أن الطالب في المراحل الأولى يتعرف على مقياس تقييم متدرجة حتى يكتسبها في نهاية كل فصل ومستوى التقييم يكون من نجمة لنجمتين لثلاثة نجوم.

وزير التعليم: يمكن للطالب تقييم نفسه

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الطالب يمكنه تقييم نفسه من خلال العبارات والجمل البسيطة المفهومة في ثلاثة مجالات، وهي: المحتوى الأكاديمي والمحتوى المعرفي الذي يدرسه، وجودة الأداء أي أداء التلميذ من حيث نبرة الصوت ووضوح الرسوم والأفكار وجودة العرض المقدم والمهارات الحياتية، والمهارات التي يستفيد منها الطالب خلال العمل في مشروع ما.

كيفية تدريس كتاب القيم للصفوف الابتدائية

كما حث وزير التربية والتعليم جميع المعلمين وأولياء الأمور والاختصاصيين والإداريين، على ضرورة التعرف على كيفية تدريس كتاب القيم للصفوف الابتدائية من القصة والأنشطة والتقييمات المختلفة في ورشة العمل من نهضة مصر وبنك المعرفة المصري، 13 فبراير الجاري، في السابعة مساءً.

يوم الإنترنت الآمن يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا الناشئة

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه يتم الاحتفال بيوم الإنترنت الآمن في فبراير من كل عام، موضحا أنه على مر السنين أصبح يوم الإنترنت الآمن حدثًا بارزًا في تقويم الأمان عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن يوم الإنترنت الآمن يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا الناشئة عبر الإنترنت والمخاوف الحالية.