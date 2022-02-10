طارق شوقي: الدراسة «أونلاين» تؤثر سلبا على مستوى الطلاب بعكس الحضور

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير جميع أدوات التعقيم داخل المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى أوميكرون والتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لبداية الترم الثاني من العام الدراسي 2021-2022، والمنتظر أن يبدأ في 19 فبراير الجاري.

وزير التعليم: الترم الثاني سيكون حضوريا بالمدارس

وأكد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الترم الثاني سيكون حضوريا في المدارس لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، معلقا على مطالبة العديد من أولياء الأمور باستكمال العام الدراسي في المنازل، قائلا: «الدراسة أونلاين تؤثر سلبا على مستوى التلاميذ، والحضور في المدارس يعمل على الارتقاء بمستواهم التعليمي، والوزارة تسعي إلى تطوير مستوى الطلاب، وأيضا توفير الحماية الكاملة لهم من أوميكرون».

وزير التعليم: لا توجد قرارات رسمية بعودة الدراسة «أون لاين»

ونفى وزير التعليم، صدور أي قرارات رسمية بعودة الدراسة «أون لاين»، خلال الترم الثاني، بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، منوها إلى أنّ الوزارة تسعي إلى استكمال العام الدراسي في ظل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة متحور أوميكرون، لافتا إلى أنّ الوزارة تتابع تطورات الوضع الوبائي مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمعرفة مصير الدراسة.

وزير التعليم لـ«الطلاب»: التزموا بارتداء الكمامات

وطالب «شوقي»، جموع الطلاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، لمواجهة متحور أوميكرون، مؤكدا أنّ الوزارة نجحت في الفصل الدراسي الأول، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.