الصحة: تسجيل 2053 حالة إيجابية جديدة بـ كورونا.. و52 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1983 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 397218 حتى أمس الجمعة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تسجيل 2053 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وأكد عبدالغفار، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 465423 من ضمنهم 397218 حالة تم شفاؤها، و 23632 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت وزارة الصحة، بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد ‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون ‏https://apple.co/3gURgYJ