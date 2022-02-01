«وزارة الصحة» تحدد الفئات المقرر حصولها على دواء كورونا الجديد مجانا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر تسلمت 15 ألف جرعة من دواء كورونا الجديد «ايفوشيلد»، من إجمالي ما تم التعاقد عليه وهو 50 ألف جرعة، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر تحليل الشحنة من قبل هيئة الدواء المصرية ثم تسليم الجرعات لمستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

معلومات عن دواء كورونا الجديد

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ العقار عبارة عن حقنة بالعضل ممتدة المفعول تصل إلى 6 أشهر وقد تمتد إلى 11 شهرا، موضحا أن الفئات التي ستحصل على الدواء الجديد لكورونا، هم أصحاب المناعة الضعيفة وغير المستجيبين للتطعيمات، مشيرا الى أنّ دواء كورونا الجديد تحتوي المادة الفعالة فيه على أجسام مضادة تعمل على تعزيز المناعة، بالإضافة إلى تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس.

دواء كورونا الجديد مجانا داخل مستشفيات العزل

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنّ دواء كورونا الجديد سيتوفر داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية مجانا للمواطنين، وناشد المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجلت الوزارة أمس خروج 1891 متعافٍ من مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية ليرتفع إجمالي المتعافين حتى اليوم إلى 358165 متعافي.