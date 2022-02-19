سعر الدولار اليوم السبت 19-2-2022 في البنوك المصرية.. يواصل الاستقرار

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، السبت 19-2 -2022، استقراره للأسبوع الثالث على التوالي خلال الشهر الجاري فى البنوك المصرية، وفق آخر تحديث للبنوك، ووصف متعاملون في سوق الصرف استقرار سعر العملة الأمريكية بأنه يرجع لعدة عوامل، منها زيادة حجم الموارد الدولارية من الصادرات المصرية، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن تراجع الاستيراد بسبب إجازات الصينيين، والتي ستنتهى الأسبوع الجارى، وفقا لـ«علي الحريري»، سكرتير الشعبة السابق.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا منذ بداية العام الجارى 2022.

أسعار أفضل حركة لبيع وشراء الدولار اليوم

جاء بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، فى قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر 15.68جنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 19-2-2022، في بنك مصر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وجاء بنك مصر كأفضل بنك يشتري الدولار الأمريكي الخاص بالمواطنين.

أسعار الدولار فى البنوك

وسجل سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، ببنك قناة السويس، وبيع الدولار في البنك العربي الإفريقي بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبيعت العملة الأمريكية بسعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، وفي المصرف المتحد بيع الدولار بسعر 15.75 جنيه، مقابل 15.65جنيه للشراء، وبيع الدولار في البنك الأهلي المصري بسعر 15.74 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

الجنيه يتفوق على 3 عملات

سجّل سعر الجنيه المصري مقابل العملات غير المدعومة بالبنوك، استقرارا اليوم السبت 19-2-2022، وبيع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري بسعر 0.036جنيه، وبيع الجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، وقد تفوق الجنيه المصري على 3 عملات، هي «الريال اليمني- والجنيه السوداني- والليرة اللبنانية»، فيما بيعت الليرة التركية مقابل الجنيه بسعر 0.010 جنيه.