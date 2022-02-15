بنك التعمير والإسكان يعلن عن شروط حجز شقق «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة»

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي للتمويل العقاري اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات ومبالغ جدية الحجز لشقق إسكان دار مصر وسكن مصر ومشروع جنة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفائدتي 3% و8%، إذ يجري تقسيط قيمة الشقق على 30 سنة.

شروط الحصول على شقة في "دار مصر"

ومن أهم شروط الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري، دفع جدية حجز 40 ألف جنيه لشقق مشروع سكن مصر، و60 ألف جنية لشقق مشروع دار مصر، و80 ألف جنية لمشروع شقق جنة.

بنك التعمير والإسكان

ونشر بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الاسكان، شروط الحصول على شقة تمويل عقاري وتقسيطها للمواطنين التي تنطبق عليهم شروط صندوق الإسكان الاجتماعي، ويجري إرسال ملفهم إلى البنك للحصول على شقة بتمويل من البنوك بفائدة 3% و8%.

ويجب فتح حساب داخل بنك التعمير والاسكان باسم العميل وإيداع مقدم الحجز فيه، ثم يتم تحويل القسط إلى الحساب في البنك بشكل ربع سنوي.

شروط الحصول على شقة بمبادرة التمويل العقاري بنك التعمير والإسكان تتضمن ما يلي:

1- مبلغ تمويل يصل إلى 80%.

2- يجب ألا يتجاوز سعر الشقة 2 مليون و500 ألف جنيه.

3- مدة تمويل من 10 إلى 30 سنة.

4- وثيقة تأمين على حياة المقترض مجانًا طوال مدة القرض.

5- وثيقة تأمين على الوحدة المراد تمويلها مجانًا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.

6- سعر عائد ثابت طبقًا لمبادرة البنك المركزي.

يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري من قبل، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

الأوراق المطلوبة

وأكّد التعمير والاسكان، أنَّه يجب على العميل الراغب في الحصول على شقة تقديم المستندات الآتية:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

2- أصل فاتورة المرافق «مياه/ كهرباء/ غاز حديث».

3- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد.

4- طلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء.

5- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

يذكر أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة تمويل الشقق السكنية في مشروع سكن لكل المصريين، بفائدة 3% على كل شقة.