الاحتفال بخريجي مدرسة مشاهير السياسة والفن والرياضة.. السعيدية 2022

تحتفل جمعية خريجي السعيدية بدفعة جديدة من خريجي المدرسة، بعد غد الاثنين، برئاسة وليد الفيومي رئيس مجلس إدارة الجمعية ونقيب الاجتماعيين بالجيزة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برعاية أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ومجلس أمناء وآباء الجيزة برئاسة المستشار بدوي علام بالتعاون معنا لإقامة حفلنا السنوي.

السعيدية منبر من منابر التعليم قبل الجامعي في العالم أجمع

قال سلومة إن المدرسة السعيدية الثانوية منذ أنشئت وهي منبر من منابر التعليم قبل الجامعي في العالم أجمع، لافتا إلى أن السعيدية لا تهتم فقط بالجانب العلمي بل تهتم بكل جوانب الحياة مثل تشكيل وعي الشباب الثقافي، بالإضافة إلى الاهتمام باللياقة البدنية، حيث يمارس طلابها الكثير من الألعاب الرياضية المختلفة والتي تتميز بها عن الكثير من المدارس لذا تجد خريجي السعيدية على قمة المجالات المختلفة بالمجتمع المصري.

الفيومي: الخريجون أعطوا قيمة لهذا الصرح العظيم

ومن جانبه، صرح الفيومي، في بيان صادر عن الجمعية اليوم، أنه منذ تشرف برئاسة مجلس إدارة جمعية خريجي السعيدية العريقة في عصرها الحديث عام 2015 وقد آثرنا أن نعلي رايتها التي امتدت جذورها في عبق التاريخ، لافتا إلى أنه منذ إنشاء المدرسة تخرج فيها زعماء وسياسيون وعلماء وصحفيون وفنانون ورياضيون ورجال أعمال، وقد أعطى الخريجون قيمة لهذا الصرح العظيم الذي يضم داخل جدرانه رحلة كفاح مصر العظيمة.

صرح شامخ يخرج للوطن كل عام رجالا يحملون رايته ومشاعل تُضيء جنباته

ومن جهته، قال النائب محمد أبو العينين إنه شرف كبير له الانتماء إلى هذا الكيان العريق، لافتا إلى أن المدرسة السعيدية الثانوية من أقدم وأكبر المدارس في مصر والشرق الأوسط والتي هي بحق صرح شامخ يخرج للوطن كل عام رجالا يحملون رايته ومشاعل تُضيء جنباته في شتى مجالات الحياة تعطيهم العلم وتغرس فيهم الوطنية وتنشئهم على القيم النبيلة والسلوك القويم.

ساهمت في بناء وتكوين عقول العديد من الشخصيات البارزة في شتى مجالات المجتمع

وأشار بدوي علام إلى أن المدرسة ساهمت في بناء وتكوين عقول العديد من الشخصيات البارزة في شتي مجالات المجتمع المصري، حيث تخرج في المدرسة العديد من كوادر الوطن، وما زالت المدرسة السعيدية تقوم بدورها المهم في تخريج دفعات من الطلاب امتدادا لخريجيها من الشخصيات البارزة والمؤثرة في كل المجالات بالمجتمع المصري.

تاريخ المدرسة وأشهر الخريجين

- أنشئت المدرسة السعيدية في 8 سبتمبر 1908، وتعتبر أكبر مدرسة ثانوية في الشرق الأوسط، حيث تمتلك ما يقرب من ستة مبانٍ وتقع ملاصقة لجامعة القاهرة.

- تخرج أول دفعة طلابية منها عام 1909 وكان أحمد باشا عبد الوهاب «وزير المالية السابق» هو الأول على تلك الدفعة.

- تأسست جمعية لخريجي السعيدية على يد الفنان أحمد مظهر والمهندس عثمان أحمد عثمان وذلك عقب احتفالهم بعيدها الـ75 وبلغ عدد مؤسسيها 39 خريجاً وتم إشهارها في الشؤون الاجتماعية تحت رقم 645 لسنة 1981.

- من خريجي المدرسة، عبد الرحمن عزام، أول أمين عام لجامعة الدول العربية، والكاتب فكري باشا أباظة وتوفيق الحكيم وعالم الذرة علي مصطفى مشرفة وعثمان أحمد عثمان وعزيز أباظة وعمر رفعت إسماعيل واللاعب أحمد حسن حمدي.

- من مشاهير الخريجين في مجال الفن «يوسف وهبي- أحمد مظهر- صلاح السعدني- عادل هاشم- خليل مرسي- أحمد خليل».

- في مجال السياسة «حسين سري باشا - نور الدين طراف- مصطفى خليل - عاطف عبيد- يوسف والي- فؤاد سراج الدين- أحمد سميح طلعت- أنور أبو سحلي- فاروق سيف النصر- حسن خضر- حامد السايح- محمد إبراهيم كامل- ماهر أباظة- عبد المنعم عمارة- حسن فهمي البدوي».

- في مجال الرياضة «حسين حجازي أبو الكرة المصرية - محمود مختار (مختار التتش)- صالح سليم - عادل هيكل- وأحمد شوبير».

- في مجال الإعلام «محمد التابعي - كمال الملاخ - جلال الدين الحمامصي- ومحمود عبد المنعم مراد- ومرسي عطا الله- أحمد بهاء الدين- محمد الحيوان- ومصطفى نبي».