محافظ الجيزة يتفقد المدرسة الثانوية السعيدية في أول أيام الامتحانات

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المدرسة السعيدية الثانوية بنين، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك للاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك سير العملية الامتحانية بشكل جيد.

وتفقد المحافظ، لجان الامتحانات واستمع لأقوال الطلاب، موكدًا تيسير أي عقبات أمام الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

وكثفت المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مثل تعقيم اللجان الإمتحانية جيدًا، وتطهيرها بشكل متواصل.

وكشف مصدر مسؤول بالمدرسة، قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم لجنة الامتحان، موضحًا التشديد على أهمية ارتداء الكمامات الطبية وعدم خلعها داخل لجان الامتحانات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه تم تخصيص فرق طبية بالمدرسة للاطمئنان على صحة الطلاب، وكذلك عربات للطوارئ أثناء فترة الامتحانات، كما مُنع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة، مشيرًا إلى توزيع كمامات طبية على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، وتخصيص عربات طوارئ أمام المدرسة وذلك تجبنًا لحدوث أي مشكلة.

وتابع، بأن هناك تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقليل عدد الطلاب في اللجان الامتحانية لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي بدأت اليوم، بمادتي اللغة العربية والأحياء، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، عن إجابات النماذج الاسترشادية، موضحة أنها مهمة للطلاب وتتيح لهم فرصة التعرف على شكل الورقة الإمتحانية النهائية.

ولفتت الوزارة إلى أنه هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الإدارات التعليمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والاستعدادات النهائية للامتحانات، مشيرة إلى تعقيم لجان الامتحانات جيداً، وتخصيص طبيب زائر بكل مدرسة، موضحة أنه سيتم تقليل عدد الطلاب في اللجان الامتحانية.