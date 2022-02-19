«الأوقاف»: الصلاة فرضت برحلة المعراج تسرية للنبي في عام الحزن «فيديو»

أكدت وزارة الأوقاف، على أن الله تعالى فرض الصلاة في رحلة المعراج، تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، وأوضحت الوزارة في عرض موضوع خطبة الجمعة القادمة 24 رجب 1443هـ الموافق 25 فبراير 2022، تحت عنوان «الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة»، أن رحلة الإسراء والمعراج كانت حافلة بالمنح الإلهية، والعطايا الربانية التي اختص الله (عز وجل) بها هذه الأمة، ومن أعظمها فريضة الصلاة.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وقامت وزارة الأوقاف ببث تسجيل صوتي عن موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة» عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، في إطار سلسلة الخطب الصوتية، وأوضحت أن الصلاة هدية ربانية تصل العباد بربهم عز وجل.

الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة

وأشارت وزارة الأوقاف في عرض نص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن «الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة» إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى (عليه السلام)، فقال: ما فرض ربك على أمتك؛ قلت: خمسين صلاة، قال: ارجع إلى ربك لله فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك.. فقلت: يا رب خفف عن أمتي، فلم يزل نبينا (صلی الله عليه وسلم) يراجع ربه (عز وجل) حتى قال له ربه سبحانه: (إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة).

كما أشارت وزارة الأوقاف إلى أنه في فرض الصلاة ليلة المعراج من فوق سبع سماوات، دليل على علو قدرها ومكانتها؛ فالصلاة قرة العيون، وحياة القلوب، ولذة الأرواح، وهي معراج يترقى به الناس في مدارج القرب من رب العالمين.

وواصلت: كما أن فرض الصلاة في رحلة المعراج تسرية لنبينا (صلى الله عليه وسلم) بعد تعرضه لمحن شديدة في ذلك العام الذي سمي عام الحزن؛ وفي هذا إشارة إلى أن الصلاة سببا لطمأنينة القلب، وانشراح الصدر، وقرة العين، وهي عون من الله (عز وجل) في الشدائد.

وفيما يلي نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان «الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة»: