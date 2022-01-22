«الأوقاف» تعلن موضوعات خطبة الجمعة في فبراير.. أبرزها الإسراء والمعراج

خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة لموضوع «حق الوطن والتضحية في سبيله»، معلنة موضوعات خطب شهر فبراير 2022م الذي يوافق شهر رجب 1443هـ، موضحة أن الجمعة الأولى بتاريخ 4 فبراير 2022م الموافق 3 رجب 1443هـ تتناول «مفهوم الأشهر الحرم»، أما الجمعة الثانية بتاريخ 11 فبراير 2022م - 10 رجب 1443هـ فتتناول «مخاطر الطلاق».

وحسب وزارة الأوقاف، تتناول الجمعة الثالثة بتاريخ 18 فبراير 2022م - 17 رجب 1443هـ موضوع «الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى» وأخيرًا تتناول الجمعة الرابعة بتاريخ 25 فبراير 2022م الموافق 24 رجب 1443هـ موضوع «الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة».

الإسراء والمعراج

وحددت وزارة الأوقاف موضوعين عن الإسراء والمعراج خلال شهر فبراير المقبل، من بين 4 خطب في هذا الشهر، كما نشرت الوزارة نص موضوع موضوع خطبة الجمعة المقبلة، 25 من جمادي الآخرة 1443هـ الموافق 28 يناير 2022م تحت عنوان «حق الوطن والتضحية في سبيله»، ومن المقرر أن يجرى ترجمتها وبث تسجيل صوتي عنها عبر قناة الأوقاف بموقع يوتيوب.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة المقبلة «حق الوطن والتضحية في سبيله» فقد استشهدت الأوقاف ببعض آيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية المشرفة التي تؤكّد حب الوطن ومكانته السامية والدفاع عنه، كما استشهدت بما قاله الأصمعي رحمه الله: «إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه».

حق الوطن والتضحية في سبيله

وواصلت الأوقاف عرض تفاصيل موضوع خطبة الجمعة المقبلة، إذ أكّدت أنَّ حب الوطن واجب ديني، مشيرة إلى أنَّ الشريعة عملت على تعميق الإنتماء للأوطان كما استشهدت بموقف الرسول (صل الله عليه وسلم) عندما هاجر إلى المدينة نظر إلى وطنه مكة المكرمة مودعًا وقال: ما أطيبك من بلد، وما أحبك إليّ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، وعندما هاجر الرسول إلى المدينة المنورة واستوطن بها، دعا الله عز وجل أن يحببها إليه فقال (صل الله عليه وسلم): اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد.

كما نوهت الأوقاف إلى أنَّ من أهم حقوق الوطن التضحية في سبيله، موضحة أنَّه «لا شك أن التضحية بالنفس من أعلى مراتب التضحية».

وفيما يلي نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: