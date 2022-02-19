الاتصالات: تطوير البنية التحتية سبب تصدر مصر لسرعات الإنترنت في إفريقيا

تربعت مصر على عرش الدول الإفريقية الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي لشهر يناير 2022، لتحتل المركز الاول، والـ86 عالميًا، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث، وفقًا للأحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي، لقياس سرعات الإنترنت.

وترصد «الوطن»، فى هذا التقرير أسباب تصدر مصر قائمة الدول الإفريقة الأسرع فى خدمات الإنترنت الإرضي.

وبحسب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الوزارة تبنت مشروعا لرفع كفاءة الإنترنت منذ بدابة العام 2018، مشيرا إلى أنه كان ترتيب مصر من حيث سرعة الإنترنت فى 2018، فى المرتبة 40 بين الدول الإفريقية، وكان متوسط سرعة الإنترنت الثابت 6.5 ميجا بايت فى الثانية.

بلغت ساعات الذروة 24 ساعة يوميا بدلا من 7 ساعات

وأضاف «طلعت» لـ«الوطن»، أنه تم البدء فى تنفيذ استراتيجية تطوير البنية التحتية، حيث شهد العام 2019 ذروة العمل في تنفيذ الخطة، ومع بداية أزمة كورونا فى العام 2020، جنينا ثمار العمل على تطوير البنية التحتية، حيث تضاعفت، الأحمال على الإنترنت، وبلغت ساعات الذروة 24 ساعة يوميا بدلا من 7 ساعات، نظرا لتواجد الجميع على الإنترنت خلال أوقات اليوم، بزيادة 99%.

وأكد «طلعت» على أن جائحة «كورونا» كانت اختبارا للبنية التحتية للإنترنت، حيث استطاعت تحمل كل الضغط وتلبية احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال والمدارس والعمل عن بعد، مشيرا إلى أنه تم إنفاق نحو ملياري دولار، فى المرحلة الاولى لتطوير البنية التحتية فى أقل من ثلاث سنوات.

وأشار الوزير إلى أنه بفضل تنفيذ استراتيجية تطوير البنية التحتية، احتلت مصر اليوم المركز الأول إفريقيا بعد أن كنا فى المرتبة 40 قبل 4 سنوات.

9.99 مليون مشترك فى الإنترنت الأرضي

في المقابل، أظهرت بيانات الشركة المصرية للاتصالات، أن عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة بلغ نحو 9.99 مليون مشترك بنهاية 2021، بالإضافة إلى زيادة حجم استخدام الإنترنت الثابت فائق السرعة في مصر، بنحو 130% مقارنة بحجم الاستخدام ما قبل ظهور جائحة «كورونا».