الاتصالات: حققنا نموا وصل لـ16.5%

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن معدلات النمو في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصل إلى 16.5%، وهو الأعلى في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الوزارة مهتمه بتحقيق نمو في الصادرات الرقمية وحجم المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز تدريب وجامعة متخصصة.

طلعت: نسعي للتوسع في إنشاء أبراج المحمول

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة مهتمه برقمنه خدمات الدولة المختلفة، وأرشفه كافة مستندات الدولة تمهيدا للتحول إلى حكومة لا رقمية، بخلاف التوسع في تخفيض ترددات شبكات المحمول بقيمة قدرها ملياري دولار خلال عام واحد، والتوسع في إنشاء أبراج المحمول بنسبة الضعف خلال عام واحد.

أهمية صناعة التعهيد

وأوضح أن فكرة التعهيد هو أن تقيم شركة أجنبية مركزًا تقنيًا لتعيين المتخصصين المصريين في هذا المركز لإنشاء مشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعملاء خارج مصر، وتتراوح تلك المشروعات بداية من مراكز الاتصالات والتي تتلقي اتصالات للبنوك والجهات المختلفة خارج مصر، مرورًا بالجهات المختصة لتصميم المواقع وإنشاء منظومات برمجه وتصاميم إلكترونية.

ولفت إلى أن «صناعة التعهيد تعتبر إشارة قوية لاهتمام تلك الشركات للاستفاده من الكوادر المصرية المدربة، وهذا ما نصبوا إليه بإذن الله».

وأكد أن تركيز مصر خلال السنوات الماضية على التنمية البشرية والتدريب وتوسيع كوادر العاملين المتخصصين في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي لفت نظر الشركات العالمية لإمكانية الاستفاده من الكوادر البشرية.