«الاتصالات» تتعاون مع منصة عالمية لتدريب طلاب وخريجي الجامعات عبر منحة «وثبات»

كشف معهد تكنولوجيا المعلومات، التابع لوزارة الاتصالات، عن مبادرة وثبات التي تستهدف تدريب 3 آلاف طالب من كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي، وذلك بالتعاون مع منصة Pluralsight العالمية.

«صالح»: «وثبات» يستهدف تأهيل المتدربين لسوق العمل الدولي

وقالت الدكتورة هبة صالح، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إنَّ مبادرة «وثبات» تعتبر واحدة من البرامج التدريبية المتخصصة المميزة التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لتدريب وتأهيل طلاب الكليات المتخصصة على المسارات التدريبية المطلوبة بقوة في سوق العمل، مثل تحليل البيانات وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية و تخصص برمجيات وضمان جودة، وغيرها من المسارات التدريبية المتخصصة.

وتعد مبادرة «وثبات» منحة تدريبية متخصصة تستمر لمدة 6 أشهر ويتم تنظيمها بالتوازي مع منح المعهد التدريبية الأخرى.

منحتان للتدريب من معهد تكنولوجيا المعلومات سنوياً

وينظم معهد تكنولوجيا المعلومات منحتين تدريبتين سنويا بشكل مستمر، الأول يتم تجديدها كل 3 أشهر، والأخرى يتم تجديدها كل 9 أشهر.

يعقد البرنامج اونلاين ولمدة 6 أشهر ويتضمن التخصصات التالية:"مطور تطبيقات أندرويد - Cloud Architect- محلل بيانات - مهندس DevOps - مسؤول نظام تكنولوجيا المعلومات - مطور Java Spring - مطور Mean stack - متخصص في ضمان الجودة والبرمجيات - مطور UI / UX «الواجهة الأمامية»

وأضافت هبة صالح، يتم التدريب على مرحلتين، المرحلة الأولى بالتدرب على الاساسيات عبر منصة "مهارة.تك" التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات، بعدها يستكمل المتدرب المرحلة المتقدمة على منصة Pluralsight بمساعدة ومتابعة معيدي المعهد.ويحصل المتدرب على شهادات معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ومنصة Pluralsight بعد إتمام المسار بنجاح.

تأتي هذه المنحة التدريبية في إطار سلسلة من التدريبات وورش العمل وجلسات المسارات المهنية المتخصصة الذي ينفذها معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لثقل المهارات التكنولوجية والحياتية لشباب الجامعات وتأهيلهم بشكل احترافي لسوق العمل المحلي والدولي.

يحرص معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستمرار على عقد شراكات مع كبرى الجامعات والشركات الدولية لتطوير برامج التدريب ومن ثم تقديم العديد من المنح في مختلف التخصصات لما لها من دور فعال ومؤثر في دعم الابتكار والإبداع، وتعزيز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.