بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة أمام كوبري زاوية أبو شوشة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

5 مصابين في مشاجرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة أسفل كوبري أبو شوشة التابع لذات المركز إثر خلافات علي الجيرة وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وتبين إصابة كل من عماد بسيوني ضيف الله، 35 سنة، مقيم في عزبة نهر البستان، باشتباة كسر بالساعد الأيمن، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونجيب بسيوني ضيف الله، 33 سنة، مقيم في عزبة النهر البستان، بجرح متهتك الرأس واشتباه كسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومحمد عبد السلام عبيدة، 26 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، وأيمن بسيوني ضيف الله، 36 سنة، مقيم في البستان، مصاب بجرح قطعى بفروه الرأس وكسر في الساق اليمنى، ورائد ضيف الله السيد، 28 سنة، مقيم في البستان مصاب بجروح متعدده باليد والقدم اليمنى، وكسر في الذراع واشتباه نزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.