إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين في البحيرة

أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد جراء وقوع مشاجرة بين عائلة موسى بالبريجات، وعائلة ظريف بقرية عز الدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة بين عائلتين على حراسة معدات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين على حراسة معدات داخل إحدى الشركات.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «شهاب عبد الناصر عبد المجيد صالح» السن 24 سنة، مقيم البريجات بكوم حمادة، بطلق ناري بالساق وجاري تحويله إلى مستشفى الميرى بالإسكندرية، «محمد عبد العليم موسى» 55 سنة، مقيم البريجات، بطلق ناري بالساق يتم التعامل معه بمستشفى كوم حمادة، وجرى التحفظ على الأسلحة المستخدمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.