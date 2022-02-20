انتظام الدراسة في الجامعات.. وانتهاء توزيع مقررات وخطط الفصل الثاني

تستقبل الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم الأحد، طلابها لليوم الثاني على التوالي، في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19»، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

ويتابع رؤساء الجامعات، صباح اليوم، انتظام عملية الدخول واستقبال الطلاب بمختلف الكليات، والتشديد على إجراء الفحص الطبي والدخول للحاصلين على تطعيم كورونا لأي طالب.

استمرار خطة تطعيمات كورونا في الجامعات

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام الدراسة في أول أيامها أمس، دون أي مشكلات، كما شددوا على وجود تنسيق تام بين جميع القطاعات في كل جامعة، لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وتحقيق وسائل السلامة والأمان والصحة لجميع الطلاب.

ولفت رؤساء الجامعات، إلى الاستمرار في خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا داخل أورقة الجامعات، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

10 ساعات مدة اليوم الدراسي لطلاب جامعة كفر الشيخ

بدوره، شدد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على انتهاء استعدادات الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات، حيث جرى توزيع المقررات وإعداد الخطط الدراسية، فضلا عن خطة الانتدابات للكليات، وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام الدراسة بمختلف الكليات اليوم الأحد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، من تطهير وتعقيم المدرجات ـ موجّها بتقديم جداول اليوم الدراسي، على أن يبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً، لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها.