10 إجراءات للجامعات مع بداية الدراسة.. منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعدادتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022، المقرر إنطلاقه اليوم السبت، من حيث التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا، والانتهاء من إعلان جداول المحاضرات والسكاشن لمختلف الفرق الدراسية، وإجراء الصيانة الشاملة للمدرجات وقاعات التدريس والمعامل والمدن الجامعية، والالتزام بالخريطة الزمنية، بشأن بداية الفصل الدراسي الثاني وامتحانات التيرم.

واستعدت الجامعات المختلفة بحسب تعليمات وزارة التعليم العالي، بأكثر من إجراء، تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني والمتمثلة في الآتي:

إجراءات الجامعة

- تخصيص مسارات لدخول الطلاب إلى الجامعات، ومسارات أخرى بديلة للخروج.

- الدخول للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا، بشهادة التطعيم، ولغير الحاصلين بشهادة pcr.

- تخصيص فرق طبية بمختلف المداخل للجامعات والكليات، للكشف الطبي، ورصد أي أعراض لفيروس كورونا، والتعامل معها فورا بالعزل للشخص الذي تظهر لديه أعراض.

- تخصيص عدد من المقرات، لمنح التطعيمات ضد فيروس كورونا، للحاصلين على الجرعة الأولى فقط، للحصول على الجرعة الثانية.

- إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

- التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي.

- استمرار اجراءات تقليل المدة الزمنية للمحاضرات، وتقليل عدد الطلاب بها، استمرارا لتطبيق التباعد الاجتماعي.

استمرار حملات التوعية

- التشديد على ضرورة توافر التهوية الجيدة داخل الأماكن ذات المساحات الصغيرة.

- استمرار حملات التوعية والإرشاد ضد فيروس كورونا وكيفية المواجهة.

- منع الدخول لأي شخص غير حاصل على تطعيم كورونا إلى الجامعة.