ابنة جمال إسماعيل تكشف حقيقة قرابة والدها بالفنان أنور إسماعيل

89 عامًا تمر على ذكرى ميلاد الفنان جمال إسماعيل، باعتباره من مواليد 20 فبراير عام 1933، الذي ورث عشق الفن أسوة بأبيه الموسيقي إسماعيل خليفة، ورغم دراسته للتاريخ بكلية الآداب، إلا أنه لجأ للتمثيل والوقوف على خشبة المسرح، في العصر الذهبي لنجوم زمن الفن الجميل، حتى نجح في أن يصبح واحدًا منهم متربعًا على عرش الإبداع.

جمال إسماعيل شارك في أكثر من 400 عمل فني

قدم الفنان جمال إسماعيل، ما يزيد عن 400 عمل فني ما بين سينما ومسرح وتليفزيون وإذاعة، ومن أشهر الأدوار التي لعبها على خشبة المسرح، شخصية «حسب الله بعضشي» في مسرحية سيدتي الجميلة، أمام فؤاد المهندس وشويكار، وقيامه بالغناء والمشاركة في الاستعراضات، كذلك مسر حية السكرتير الفني، وتجسيده شخصية معلم كبير بائع للأسماك والافيه الشهير الخاص بأن الكرة الأرضية تلف حول نفسها: يعني أبقى واقف في باب اللوق ألاقي نفسي في باب الشعرية.

ومع الزعيم عادل إمام، قدم جمال إسماعيل، عددًا من الأعمال الفنية منها أفلام المولد، اللعب مع الكبار، جزيرة الشيطان، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، إحنا بتوع الأتوبيس، بخلاف مسلسل دموع في عيون وقحة.

له ثلاثة أشقاء أشهرهم الموسيقار علي إسماعيل

من الشائعات التي صاحبت الفنان جمال إسماعيل، هو أنه شقيق الفنان أنور إسماعيل، الذي لعب دور المعلم عبده القماش في فيلم التمر والأنثي مع عادل إمام، ولكن على حسب تصريحات سابقة لابنته زينب لـ«الوطن»، هذا الأمر لم يكن صحيحًا، وأن والدها لديه ثلاثة أشقاء فقط وهم الموسيقار الكبير علي إسماعيل، وحسن إسماعيل، وخديجة إسماعيل.

وزادت حدة الشائعة بعد وفاة أنور إسماعيل عام 1989 والعثور على جثته متوفيًا في ظروف غامضة، وقيدت القضية وقتها ضد مجهول، وأكدت ابنة جمال إسماعيل، عدم وجود صلة قرابة تجمعهما والفنان أنور إسماعيل.