جيف بيزوس يتبرع بـ100 مليون دولار من أسهم أمازون لمنظمات خيرية

تبرع مؤسس أمازون جيف بيزوس، بما قيمته 99.2 مليون دولار من أسهم أمازون الأسبوع الماضي، إلى منظمات غير ربحية، وفقًا لإفصاحات هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات، لـ«فوربس»، ولم يعلن بيزوس، عن اسم المنظمات التي تبرع لها وهي منظمات غير ربحية، ومنذ تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في يوليو 2021، اهتم «بيزوس» بالأعمال الخيرية وخصص وقتاً كبير للعمل الخيري.

«بيزوس» ضمن أكبر 25 مليارديرا ينفقون على الأعمال الخيرية

جاء جيف بيزوس للمرة الأولى، ضمن قائمة فوربس «أكبر 25 مليارديرا إنفاقًا على الأعمال الخيرية في أمريكا لعام 2022»، وبلغ إجمالي التبرعات التي قدمها بيزوس حتى اليوم 2.1 مليار دولار، باستثناء هذه الهبة الأخيرة وهو مبلغ يمثل أقل من 1% من ثروته البالغة 178.5 مليار دولار، وفقاً لتقديرات «فوربس».

«بيزوس» ثالث أغنى شخص في العالم

يأتي ترتيب «بيزوس» في المركز ثالث ضمن قائمة أغنى شخص في العالم، وذلك بعد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وبرنارد أرنو قطب الأزياء الفاخرة.

ويقوم الأثرياء الذين يمتلكون أسهما في الشركات العامة الكبيرة بنقل ملكية الأسهم إلى المنظمات غير الربحية بدلاً من التبرع نقدا، إذ يتيح التبرع بالأسهم للمليارديرات والمانحين الآخرين تجنب دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت سيتم فرضها عليهم إذا قاموا ببيع الأسهم ثم تبرعوا بقيمتها.

تبرعات لمتحف سميثسونيان الوطني ومؤسسة أوباما

وكان بيزوس أعلن عن تبرعات بقيمة مليار دولار العام الماضي، بما في ذلك 200 مليون دولار على مدى السنوات الأربعة لمتحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء و100 مليون دولار لمؤسسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.