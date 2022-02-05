كم ربح جيف بيزوس مالك «أمازون» من خسائر «فيس بوك»؟

بعد يوم واحد من تعرض الملياردير مارك زوكربيرج مالك شركة «فيس بوك» المعروفة بـ«ميتا» حاليا، لأكبر خسارة في القيمة السوقية بتاريخ الشركات الأمريكية، سجلت شركة أمازون أكبر زيادة في القيمة السوقية لها على الإطلاق.

وارتفعت أسهم عملاق التجزئة والحوسبة السحابية «أمازون» عبر الإنترنت بنسبة 13.5٪ يوم الجمعة بعد تقريره الفصلي المفاجئ، مما أدى إلى زيادة قيمتها السوقية بنحو 190 مليار دولار بنهاية التداول.

أمازون تتفوق على آبل

وتفوقت أمازون على شركة «آبل»، التي سجلت مكاسب بقيمة 181 مليار دولار في يوم واحد في القيمة السوقية للأسهم في 28 يناير الماضي، بعد التقرير ربع السنوي الرائد الخاص بصانع آيفون وفقًا لبيانات «Refinitiv».

وتقدر قيمة أمازون السوقية الآن بنحو 1.6 تريليون دولار، مع انخفاض سهم ميتا بنسبة 0.3٪ يوم الجمعة، بقيمة سوقية نحو 660 مليار دولار.

وقفزت أسهم أمازون بعد أن أعلنت رفع سعر اشتراكات Prime الأمريكية السنوية بنسبة 17٪.

حجم الزيادة في القيمة السوقية لأمازون

تجاوز حجم الزيادة في قيمة أمازون القيمة السوقية للشركات، بما في ذلك AT&T Inc (TN) و Morgan Stanley (MS.N) و Netflix Inc.

ولا تزال Apple و Microsoft Corp (MSFT.O) و Alphabet Inc (GOOGL.O) المالكة لشركة Google هي الشركات الأكثر قيمة في وول ستريت، برأسمال سوقي يبلغ 2.8 تريليون دولار و2.3 تريليون دولار و 1.9 تريليون دولار على التوالي ، وفقًا «Refinitiv».