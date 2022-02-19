ضبط منتحل صفة طبيب يجري عمليات جراحية ويضع كاميرات مراقبة في غرفة الكشف

أسفرت عدة حملات في عشر محافظات لضبط الأسواق، بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، تحرير 225 محضرا، كان من بينها ضبط شخص انتحل صفة طبيب في المنيا، يجري عمليات جراحية ويضع كاميرا مراقبة في غرفة الكشف، ما يمثل انتهاكا لخصوصية المرضى.

وجاء بيان المحاضر كالتالي:

فرع المنيا

بالاشتراك مع تفتيش العلاج الحر بالصحة، جرى ضبط أحد الأشخاص منتحل صفة طبيب جراحة، يجري عمليات جراحية وبحيازته كميات هائلة من الأدوية في حدود 700 صنف متنوع ومخدر عمليات ومستلزمات طبية متنوعة وبعض أدوات الجراحة وأجهزة قياس سكر وضغط وحامل محاليل لزوم العمليات الجراحية التي تجرى بواسطته، بالإضافة إلي ضبط إحدى كاميرات المراقبة داخل غرفة الكشف، ما يشكل مخالفة انتهاك خصوصية المرضى.

وتم غلق وتشميع عدد 19 منشأة طبية متنوعة لعدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، ومركزين للتمريض، كما تم تحرير 32 محضرا لمخالفات الأوكازيون الشتوي وعدم الالتزام بالاستبدال والاسترجاع.

فرع بني سويف

تم ضبط جهاز ليزر داخل منشآة طبية بدون طبيب مؤهل لاستخدامه، بالإضافة إلى ضبط كمية من المستحضرات الطبية والتجميلية وأدوية مجهولة المصدر وأدوية مستوردة وسرنجة معبأة بسائل مجهول المصدر ومعدة للاستخدام، ما يعد مصدرا للعدوى، كما تم تحرير 21 محضرًا للإعلان عن الأوكازيون دون الحصول على تصريح، وعدم إصدار فواتير قانونية بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 وعدم إعلان الأسعار.

فرع قنا

تم شن 4 حملات أسفرت عن تحرير 17 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية ونظافة وإغلاق منشآت طبية لمخالفة شروط التراخيص.

فرع أسوان

المرور على 64 منشأة تجارية وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

إدارة ضبط الأسواق فرعا القاهرة والجيزة

شن 22 حملة بشأن ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة بالمستهلكين، أسفرت عن تحرير 22 محضر عدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن السعر الشامل، وضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم كتابة البيانات باللغة العربية طبقا لقانون حماية المستهلك.

فرع الإسكندرية

ضبط شركة تعرض شاشتين لماركة شهيرة مقلدة وغير خاصة بالشركة المنتجة، وذلك لقيامها بتضليل المستهلكين وخداعهم من خلال عرض منتجات مقلدة على أنها أصلية، والاعتداء على حق الملكية الفكرية بتقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة، كما تم ضبط مخزن دون ترخيص، وفي حيازته كمية كبيرة من حفاضات الأطفال مجهولة المصدر.

وتم تحرير 37 محضرا للإعلان عن الأوكازيون دون الحصول على تصريح، ولعدم إصدار فواتير قانونية بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 وعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع الشرقية

ضبط مصنع للبلاستيك لحيازته سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط محطة وقود بحيازتها مواد بترولية مجهزة للبيع في السوق السوداء، وتحرير 58 محضرا لمخالفة القرار رقم 14 لسنة 2022 الخاص بالأوكازيون الشتوي وقانون حماية المستهلك لسنة 2018، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأكثر من السعر المعلن.

فرع السويس

ضبط 143 طنا من الأعلاف منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم وجود التراخيص اللازمة.

فرع بورسعيد

المرور على عدد من معارض السيارات الجديدة والمستعملة للتأكد من الإعلان عن الأسعار، تطبيقًا لقرار جهاز حماية المستهلك، وتم 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم استخراج التصريح الخاص بالأوكازيون.