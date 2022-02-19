أكثر من 130,5 ألف جنيه أرباح من مشروع «تجارة المخلل»

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع تجارة المخللات والمقبلات إلى 90,5 ألف جنيه بنهاية العام الأول للنشاط، مقارنة بأرباح تزيد عن 130,5 ألف جنيه خلال 5 أعوام فقط من بدء تشغيل المشروع.

إيرادات بيع المخلل تصل إلى 810 آلاف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع

وأضافت دراسة الجدوى الاسترشادية من الجهاز، أنَّ إيرادات بيع المخلل تتجاوز 567 ألف جنيه من مبيعات العام الأول للمشروع، فيما يصل إجمالي إيرادات العام الخامس إلى 810 آلاف جنيه، مرجعة ذلك إلى قصر دورة الإنتاج وسرعة الدوران، ناهيك عن الطلب المرتفع على المنتج بالسوق المحلية، خاصةً من متاجر بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة.

تكاليف مشروع تجارة المخلل لا يتجاوز 90 ألف جنيه

كما أشارت الدراسة، إلى أنَّ الاستثمارات الكلية لمشروع تجارة المخللات تتراوح بين 89 إلى 90 ألف جنيه، يمكن تدبير أغلب التكاليف الرأسمالية عبر تسهيلات ائتمانية من البنوك بضمان المشروع، حيث يمكن الحصول على قرض بقيمة تصل لـ 49 ألف جنيه، فيما لا يجب أن تقل مساهمة صاحب النشاط في رأس المال عن 52 ألف جنيه.

عدد 2 عمال.. كل ما يحتاجه المشروع من أيدي عاملة

أفادت دراسة الجدوى، بأنَّ نشاط تجارة المخللات لا يحتاج لكثير من الأيدي العاملة، حيث يكفي عدد 2 من العمالة المنتظمة لإدارة وتشغيل المشروع.

براميل وميزان فقط.. الآلات والمعدات اللازمة للنشاط

أكد جهاز تنمية المشروعات في دراسته، أنَّ صاحب النشاط لا يحتاج لإنتاج المخللات بأنواعها، سوى لبراميل وميزان كآلات ومعدات للمشروع، بجانب المدخلات التي تتكون من الخضروات الطازجة، من خيار ولفت وجزر وليمون وزيتون وغيرها، والتي يتم تمليحها وتعبئتها وتخزينها لفترة مناسبة بعيداً عن الضوء.

وتشهد المقبلات والمخللات إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية، مع قرب دخول شهر رمضان واحتياج الأسر المصرية لتواجدها بجانب الأطباق الشهية التي يتم إعدادها بوجبتي الإفطار والسحور، وتتفاوت أسعار المخللات على مدار العام فيما يظل الإقبال عليها من جميع المستويات كما هو.