مصدر: البترول تتسلم محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز في 2022

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستعد لاستقبال عدد من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المتنقلة لتنضم إلى المحطة العاملة في الوقت الحالي والتي تتبع شركة «غازتك».

وزارة البترول تتعاقد على إنتاج 10 محطات غاز متنقلة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تعاقدت على إنتاج 10 محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتنضم إلى شركتي «غازتك» و«كارجاس»، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من المناطق.

وأشار المصدر إلى أنه خلال العام الحالي 2022 ستتسلم الوزارة المحطات التي تسعى من خلالها إلى وصول محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى عدد أكبر من المناطق حتى التي يصعب إنشاء محطات ثابتة بها.

وتستهدف المحطات المتنقلة تموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط، والوصول إلى المناطق التي تزيد فيها حركة الجمهور وبالتالي يزداد عليها الطلب، وذلك للحد من التزاحم.

كل محطة متنقلة تمون 500 سيارة خلال 12 ساعة فقط

وتحقق محطات الغاز الطبيعي المتنقلة استفادة كبيرة، إذ تستطيع الواحدة تموين 500 سيارة بالغاز الطبيعي خلال 12 ساعة فقط، وتعمل بشكل رئيسي للتسهيل على المواطنين وتخفيف التكدس في محطات التموين بالغاز الطبيعي الثابتة.

وستنتشر المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها والتي لا تتواجد بها محطات ثابتة، كما يمكن للمحطة المتنقلة الواحدة نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5 آلاف متر مكعب، يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز.