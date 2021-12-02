وزير البترول يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدوري لمتابعة آخر مستجدات برنامج العمل الجاري تنفيذه لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لاستفادة المواطنين والدولة من جدواه الاقتصادية مقارنة بالوقود السائل، بالإضافة إلى كونه وقود نظيف تسعى الكثير من دول العالم للتوسع في استخداماته، خاصة مع التوجه العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

متابعة موقف إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة، بداية من أعمال تركيب المعدات والضواغط والأعمال المدنية ومد خطوط الغاز لتلك المحطات، كما تم استعراض محطات الوقود السائل القائمة، سواء التابعة لشركات قطاع البترول أو القطاع الخاص لإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

الاستغلال الأمثل لمحطات الوقود السائل

وخلال الاجتماع، وجه الملا إلى الإسراع في تنفيذ البرنامج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أية عقبات قد تعوق تنفيذه من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال، كما طالب وزير البترول بالاستغلال الأمثل لمحطات الوقود السائل القائمة من خلال تطويرها وتأهيلها من الناحية الفنية وتوافر عوامل الأمان بها لإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز لتصبح محطات نموذجية متكاملة، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين أصحاب السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي في ضوء خطة الوزارة للانتشار السريع لمحطات تموين الغاز بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الصدد وجه «الملا»، إلى الاستمرار في تحديث التطبيق الالكتروني «Mop Stations»، بعد دخول المحطات الجديدة الخدمة أمام الجمهور، والذي يمكن تحميله على كافة الهواتف الذكية ومن خلاله يمكن للمواطنين معرفة أقرب محطة ونوع الوقود المتوفر بها سواء بنزين وسولار أو غاز طبيعي أو شحن بالكهرباء.

كما تم خلال الاجتماع استعراض برنامج عمل زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، كما تم استعراض معدلات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «بنزين وغاز»، والتي شهدت زيادة خلال العام الجاري مقارنة بعام 2020 .

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود، ومساعده المهندس سيد حسين، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس حسنين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.