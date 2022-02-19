خبير: القمة الإفريقية الأوروبية دورها مهم في دمج اقتصاد القارة بالعالم

أشاد رامي زهدي، الخبير في الشؤون الإفريقية، بالقمة الإفريقية الأوروبية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسيل، إذ ذكر أن القمة تُعد نموذجا من القوى الفاعلة في مسار العلاقات الإفريقية مع العالم، موضحًا أن تجديد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دمج الاقتصاد الإفريقي مع الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات أمر بالغ الأهمية، حيث إن الدولة تُتابع من قمة إلى أخرى مسار حل المشكلات الإفريقية.

مصر تبنت خلال القمة وقمم أخرى سابقة الربط بين القارة ودول العالم الخارجي

وأضاف «زهدي»، خلال حواره في برنامج «من القاهرة»، الذي يُعرض عبر قناة «سكاي نيوز عربية»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مصر تبنت خلال القمة وقمم أخرى سابقة الربط بين القارة ودول العالم الخارجي المؤثرة وتبنت القضايا الإفريقية ووضعتها على طاولة المفاوضات أملا في حلول متتالية تدريجيا، لأن المشاكل الإفريقية أكبر من أن يتم حلها في قمة واحدة، كما أن اندماج الاقتصاد الإفريقي في العالمي ليس طريقا مفروش بالورود.

العالم الآن في إطار الأزمة الاقتصادية الكبيرة

وأوضح الخبير في الشؤون الإفريقية، أن العالم الآن في إطار الأزمة الاقتصادية الكبيرة وتعطل سلاسل الامتداد أصبح التكامل بين إفريقيا وأوروبا أمر حتمي وليس رفاهية، كما أن مصر الآن هي جسر التواصل القوي بين إفريقيا والعالم وهي مصدر أمل وطموحات الأفارقة وصوتها مؤثر بالنسبة للدول الخارجية، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن ما تشهده إفريقيا نتيجة أحداث قديمة واستعمار ومازالت تعاني حتى الآن.

أحد أبرز المشكلات التي تواجه القارة الإفريقية تتمثل في مشاكل الطاقة

وأشار إلى أن أحد أبرز المشكلات التي تواجه القارة الإفريقية تتمثل في مشاكل الطاقة فـ50% من الشعوب الإفريقية لا تمتلك القدر اليسير من الكهرباء وتعاني من مشكلات في توافر المياه والصرف الصحي رغم امتلاك هذه الدول إمكانيات تمكنها من تطبيق المعايير وصناعات الطاقة المتجددة، كما أن الدول الإفريقية في حاجة إلى مساندة الدول المتقدمة في نقل مبادئ التكنولوجيا للطاقة المتجددة للمرور من الممر الضيق بسبب غياب الخدمات الأساسية لتأخر الطاقة إلى بدايات الحياة الأمنة والكريمة.

مصر في مقدمة الدول الإفريقية لنقل وتوطين الصناعة الأوروبية المتطورة

وأوضح أن مصر في مقدمة الدول الإفريقية لنقل وتوطين الصناعة الأوروبية المتطورة في مقدمتها صناعة اللقاحات، مؤكدًا أن مصر لم تنس الدول الإفريقية خلال جائحة كورونا وطالبت بتوزيع عادل للقاحات حتى تستطيع أن تواجه الأزمة.