الطويل: قمة بروكسل ستناقش التنسيق الأفريقي الأوروبي في الأمن والاقتصاد

قالت الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إنّ أهم الملامح الجديدة للبيئة السياسية المرتبطة بالمصالح الأفريقية الأوروبية المشتركة هو تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية والمهددات الأمنية.

وأضافت الطويل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ فرنسا انسحبت من مالي على خلفية الفشل في مواجهة الإرهاب بعد عملية عسكرية استمرت عددا من السنوات.

وتابعت مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أنّ قمة بروكسل ستناقش العلاقات الاقتصادية بين دول القارتين وبخاصة أنّ أفريقيا والنخب الأفريقية تسعى إلى وضع قيم مضافة إلى مواردها بما يعني الاتجاه نحو التصنيع، سواء كان متوسط المستوى أو منتجات نهائية الصنع، مشددةً على أن العلاقات الاقتصادية بشكل عام ستكون من أهم بنود القمة.

ملفات مهمة على طاولة القمة

وأردفت أماني الطويل، أنّ الموارد الأفريقية شديدة الأهمية وبخاصة المعادن واليورانيوم، وبالتالي فإن قارة أوروبا تستهدف الحصول عليها، كما ترغب أوروبا في تحسين البيئة الأمنية الأفريقية المؤثرة على جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وبخاصة الهجرة غير الشرعية وتحسين البيئة في المنطقتين ومناقشة تغير المناخ وتأثيره على الاقتصاد في أفريقيا وأوروبا.

مصر تتفاعل مع المصالح الأفريقية باعتبارها صوت قوي

وأشارت، إلى أنّ مصر تتفاعل مع المصالح الأفريقية باعتبارها صوت أفريقي قوي، وبالتالي فإنها تعبر عن الصوت الأفريقي في المنتديات العالمية وبخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والتبادل الاقتصادي على أُسس عادلة، كما أن مصر من الدول المتوسطة التي تلعب أدوارا متفاعلة مع النظام الدولي وتسعى إلى تحقيق مصلحتها من هذا التفاعل وبالتالي تتبع نهج الدبلوماسية على كل المستويات.