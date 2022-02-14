أغرب تقاليع الفلانتين في كفر الشيخ: «بوكيه ورد يناسب الطلاق»

يحتفل المحبون بعيد الحب «الفلانتين» والذي يعبر فيه المواطنون عن سعادتهم بالعطاء للآخرين مع زوجاتهم، وأسرهم، وأقاربهم، والذين يقدمون فيه هدايا متنوعة، والتي يطغى على طابعها الورود مع مختلف أشكالها الجميلة.

قال محمود دياب، بائع ورد، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الفلانتين هو عيد للحب بالنسبة للمخطوبين، والمتزوجين، وكذلك لهدايا الأقارب، وهو الأمر الذي يجعلنا نقدم أشكالا مختلفة من الورود كل حسب ذوقه لمن يهادي في تلك اليوم».

اختيار الورود

وأضاف أن الشباب لهم ذوق متنوع بالنسبة لشراء الورود في هذا اليوم أو ما قبله، والذين يميلون دائماً لشراء الورود الحمراء، والتي تعبر عن صدق المشاعر، وعلى الجانب الآخر نجد المتزوجين، وكبار السن، يميلون لشراء الورود البيضاء، أو غالباً ما يجعلونني أنا أختار لهم بوكيه ورد على ذوقي».

أغرب هدايا «الفلانتين»

وأشار إلى أن أغرب هدايا «الفلانتين»، بالمحافظة، عندما جاء له أحد الرجال يطلب منه أن يختار له ألوان ورد تتناسب مع مناسبة طلاق، «وهو الأمر الذي جعلني في دهشة من طلب هذا الرجل كوني أول مرة يطلب مني مشترٍ للورود هذا الأمر، وبالفعل أعددت له بوكيه ورد لهذه المناسبة» على حد تعبيره.

وتقول «لما .ع» معلمة، «إن عيد الحب يمثل لي طابعا خاصا، لما له من مناسبة سعيدة بالنسبة لي، كونه يأتي مع مناسبة عيد ميلادي، ليكون الاحتفال بالنسبة لي مع أسرتي الصغيرة هو مناسبتين، لأننى دائما ما أحب الورود وألوانها الجميلة، والتي تجعلني سعيدة برؤيتها».