الأوقاف تعلن نص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن «مخاطر الطلاق»

أعلنت وزارة الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 10 رجب 1433 هـ، الموافق 11 فبراير 2022م تحت عنوان «مخاطر الطلاق»، وتعد هذه هي الخطبة الثانية خلال شهر فبراير الجاري، الذي يتزامن مع شهر رجب، ومن المقرر أن تبث الوزارة تسجيل صوتي عن موضوع الخطبة وترجمتها إلى عدة لغات.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وقبل التطرق إلى موضوع خطبة الجمعة القادمة فقد أعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق عن موضوعات خطب شهر فبراير الجاري وتشمل الآتي:

إضافة إلى خطبة الجمعة القادمة، التي تعد الجمعة الأولى في شهري فبراير ورجب فقد تضمنت موضوعات خطب شهر فبراير 3 موضوعات أخرى وهي:

1- «الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية» وهو موضوع خطبة الجمعة الماضية بتاريخ 4 فبراير 2022م الموافق 3 رجب 1443هـ.

2- «مخاطر الطلاق» في الجمعة الثانية بتاريخ 11 فبراير 2022م - 10 رجب 1443هـ، وهو موضوع خطبة الجمعة القادمة.

3- «الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى» الجمعة الثالثة بتاريخ 18 فبراير 2022م - 17 رجب 1443هـ.

4-«الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة» الجمعة الرابعة بتاريخ 25 فبراير 2022م الموافق 24 رجب 1443هـ.

مخاطر الطلاق

وبالعودة إلى موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف والذي يحمل عنوان «مخاطر الطلاق»، فقد أكدت الوزارة في النص الذي أعلنته أن الإسلام قد سن عددا من الحقوق والواجبات بهدف استمرار الحياة الزوجية واستقرارها لما لها من مكانة سامية.

وقد استعانت وزارة الأوقاف في نص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن مخاطر الطلاق بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة مؤكدة أن القرآن وصف الزواج بالميثاق الغليظكما شددت على أهمية الاستقرار الأسري وأثره على الابناء وما يستتبعه ذلك من استقرار نفسي وسلوكي.

الحياة الزوجية

وأكدت وزارة الأوقاف في استعراض نص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن مخاطر الطلاق أن الحياة الزوجية قد تعتريها بعض وجهات النظر التي قد تنال من الصفاء الأسري، لذلك تجد القرآن الكريم وضع العلاج التابع لها، وبين أن الخير كله الصلح والتوافق والتراضي والاحسان، وإن تطلب الأمر تدخل أهل الزوجين من أصحاب العمل والحكمة والخبرة والصلاح والتفوق فليكن تدخلا كريما بنية الاصلاح وإزالة أسباب الخلاف.

وفيما يلي نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان «مخاطر الطلاق»: