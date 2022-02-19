القبض على أحمد أبوالنصر.. «يزعم القدرة على العلاج بالأعشاب»

ألقت مباحث المصنفات القبض على أحمد أبو النصر، بعد شكاوى تتهمه بالنصب وخداع المرضى، والادعاء عبر الفضائيات بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

المواطنون يكشفون وقائع النصب على يد المتهم

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل وقائع يزعمون خلالها تعرضهم للنصب والخداع علي يد أحمد أبو النصر، والترويج لنفسه عبر الفضائيات، وإيهامهم بأنه خبير علاجي يمكنه علاج جميع الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب.