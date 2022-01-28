ماذا تفعل عند تلف المصلق الإلكتروني لسيارتك؟.. وزارة الداخلية توضح

إتلاف الملصق الإلكتروني للمركبات بإزالة جزء منه أو خروجه من المكان المصلق به، أمر وارد الحدوث لأسباب مختلفة، وهو يقود البعض للسؤال عن كيفية التعامل معه في تلك الحالة، حتى لا يتعرض صاحب السيارة للمسائلة القانونية، وفق قانون المرور الجديد، وهو ما أوضحه تطبيق «القاهرة لا تتوقف» الصادرعن وزارة الداخلية.

ووفقا للتطبيق، فإنه عند تلف الملصق الإلكتروني لا يتم نزعه من مكانه لأي سبب من الأسباب، وأنه في حال كسر الزجاج أو تلفه على قائد المركبة التوجه إلى وحدة التراخيص الخاصة به لإصدار ملصق آخر، منوها إلى أنه في حال نزع الملصق من مكانه الذي وضع به، سيؤدي ذلك لتلفه بشكل نهائي والمسائلة القانونية.

أماكن تركيب الملصق الإلكتروني

ويصرف الملصق الإلكتروني لجميع أنواع المركبات عند الترخيص، إذ يُثبّت على الزجاج الأمامي للمركبة بمعرفة قسم المرور المختص والتابع له صاحب السيارة.

مكونات الملصق الإلكتروني

يحتوي الملصق الإلكتروني على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد، وتتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمركبة، وربطها باللوحة المعدنية والبيانات الخاصة بمالكها.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني أو إخفائه

وفقا لـ قانون المرور الجديد، فإنه تفرض وزارة الداخلية غرامات وعقوبات على الأشخاص الذين يسيرون دون وضع الملصق الإلكتروني، إذ تختلف العقوبات وقيمة الغرامات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات، أو الذين يضعون الملصق في مكان غير واضح على السيارة، وجاءت الغرامات والعقوبات كالتالي:

- وصلت عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة إلى الحبس لمدة 6 أشهر لصاحبها.

- يعاقب من يتخلف عن وضع الملصق الإلكتروني على السيارة والقيام بنزعه بعد تركيبه بدفع غرامة مالية تقدر بـ 300 جنيها، وقد تصل قيمة الغرامة إلى 1500 جنيه.

- أما من يقوم بوضع الملصق الإلكتروني في مكان غير واضح أو ظاهر، فعقوبته سحب الرخصة الخاصة بالسيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تزيد المدة حسب المخالفة التي يتم تسجيلها على السائق.